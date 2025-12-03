Прямо сейчас:
В Севастополе ушло в суд уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:47 03.12.2025

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется по ч. 2 ст. 243 УК РФ (повреждение объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

По версии следствия, женщина приобрела в Севастополе земельный участок в районе Монастырской балки, достоверно зная, что он частично расположен в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Усадьба с винодельней» конца IV в. до н.э. – I в. н.э.

В период с марта по апрель 2025 года обвиняемая в отсутствие проектной документации, без проведения археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы, не удостоверившись в отсутствии культурного слоя, организовала производство на участке земляных работ с использованием тяжелой землеройной техники. Вследствие этого в границах объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней» частично поврежден и уничтожен верхний пласт культурного слоя с содержащимися в нем археологическими предметами на общей площади свыше 260 кв. м. и глубине до 20 см.

В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется свыше 1,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Преступную деятельность обвиняемой выявили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Прокуратура города направила уголовное дело в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

