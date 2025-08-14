В Севастополе ушлый мужчинка «развел» сердобольную туристку из Коми на бургеры, пиво, а потом и ограбил

Когда голод был утолён, а алкоголь употреблён, первый кавалер решил, что пора и честь знать. Он невозмутимо взял два рюкзака – свой и накормившей его сердобольной женщины, и ушёл «по-английски». Найденные в чужой сумке 9 тысяч рублей он потратил на алкоголь и сигареты, а находившиеся там паспорт, пенсионное удостоверение, банковские карты и личные вещи выбросил в ближайшую мусорку, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.