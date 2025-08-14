В Севастополе ушлый мужчинка «развел» сердобольную туристку из Коми на бургеры, пиво, а потом и ограбил

Ранним утром 54-летняя гостья из Республики Коми пришла искупаться на пляж «Хрустальный». В одиночестве она оставалась недолго – спустя несколько минут к ней прибыл знакомиться случайный посетитель.
Угадав благодарную слушательницу, мужчина поведал ей о своей непростой жизни, полной трудностей и испытаний, и попросил даму накормить его. Проникновенная история поразила женщину в самое сердце, поэтому она вместе с новым знакомым отправилась сначала в бургерную, а затем в алкомаркет за пивом. Вернувшись к морю, туристка продолжила беседовать с мужчиной, а чуть позже к ним присоединился ещё один местный житель с похожей жизненной историей.
Когда голод был утолён, а алкоголь употреблён, первый кавалер решил, что пора и честь знать. Он невозмутимо взял два рюкзака – свой и накормившей его сердобольной женщины, и ушёл «по-английски». Найденные в чужой сумке 9 тысяч рублей он потратил на алкоголь и сигареты, а находившиеся там паспорт, пенсионное удостоверение, банковские карты и личные вещи выбросил в ближайшую мусорку, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за мошенничество 45-летний уроженец Республики Крым без определённого места жительства.
Теперь в биографии задержанного появится новая глава – дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
