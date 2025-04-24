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В Севастополе усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:16 24.04.2025

Сотрудники Севастопольского лесничества совместно с полицейскими усилили контроль за соблюдением гражданами правил пожарной безопасности в лесах. Провели мероприятие в Терновском участковом лесничестве, в ходе беседы разъяснили гражданам о недопущении нарушения лесного законодательства, поделились листовками на противопожарную тематику.

Севастопольское лесничество проводит беседы с жителями садовых товариществ, которые непосредственно граничат с лесом. Предусмотрены большие штрафы, если граждане не выполняют противопожарные мероприятия на своих участках: следует убирать сухую траву, мусор, опавшие листья, не выжигать траву на приусадебных участках, держать «под рукой» емкость с водой или огнетушитель. Нарушение пожарных правил влечет наказание, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  участкового государственного инспекторм по охране леса Севастопольского лесничества Николая Решетника.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан от 5 000 до 15 000 рублей, за нарушения в лесу 15 000 – 30 000 рублей. За нарушения правил пожарной безопасности, привлекшей к возникновению пожара в лесу предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы от 3 до 10 лет, а также штраф от 300 000 до 3 000 000 рублей.

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Напомним, с 1 апреля в Севастополе начался пожароопасный сезон:

— повышен риск природных пожаров;
— запрещено использовать открытый огонь в лесах и на прилегающих территориях;
— оперативные службы работают в режиме готовности.

При пожаре звоните 101 или 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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