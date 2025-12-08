Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе установили личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы
Новости Республики

В Севастополе установили личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:35 08.12.2025

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в результате  оперативно-розыскных мероприятий, во взаимодействии с Центром противодействия идеологии терроризма и девиантного поведения в сфере образования Департамента образования и науки Севастополя, на основании выявленных данных в социальных сетях установили 14-летнего школьника, который в мессенджере рассылал администрации одной из городских школ ложные сообщения о минировании и необходимости эвакуации.

Сообщения об угрозе в учебном заведении поступили в полицию 25 ноября и 1 декабря. На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативные группы. После тщательной проверки информация не подтвердилась. Предварительно установлено, что несовершеннолетний администрировал чат одной из групп в мессенджере, где ему неизвестные предложили за денежное вознаграждение в 300 рублей отправить ложные сообщения о минировании школы. Подросток согласился на предложенные условия и дважды написал администрации одной школы о якобы имеющейся угрозе. По предварительным данным, он может быть причастен ещё к нескольким фактам аналогичной противоправной деятельности, совершённых на территории города, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники полиции и УФСБ оперативно установили личность школьника. У него изъят мобильный телефон, с помощью которого он осуществлял отправку сообщений, а также банковская карта, на которую производилась оплата.

Узнайте больше:  В Симферополе разыскивают мужчину - пропал без вести Алексей Киселёв

В настоящее время оперативники продолжают мероприятия, направленные на документирование и установление других эпизодов, а также лиц, причастных к противоправной деятельности. В действиях несовершеннолетнего могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.