В Севастополе установили личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы

Сообщения об угрозе в учебном заведении поступили в полицию 25 ноября и 1 декабря. На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативные группы. После тщательной проверки информация не подтвердилась. Предварительно установлено, что несовершеннолетний администрировал чат одной из групп в мессенджере, где ему неизвестные предложили за денежное вознаграждение в 300 рублей отправить ложные сообщения о минировании школы. Подросток согласился на предложенные условия и дважды написал администрации одной школы о якобы имеющейся угрозе. По предварительным данным, он может быть причастен ещё к нескольким фактам аналогичной противоправной деятельности, совершённых на территории города, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники полиции и УФСБ оперативно установили личность школьника. У него изъят мобильный телефон, с помощью которого он осуществлял отправку сообщений, а также банковская карта, на которую производилась оплата.

В настоящее время оперативники продолжают мероприятия, направленные на документирование и установление других эпизодов, а также лиц, причастных к противоправной деятельности. В действиях несовершеннолетнего могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю