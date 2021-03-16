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В Севастополе установлен закладной камень добровольцам, погибшим за Русский мир

В Севастополе установлен закладной камень добровольцам, погибшим за Русский мир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:06 16.03.2021

Камень с гравированной надписью «Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир» установлен в парке Победы. В церемонии закладки принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, бойцы самообороны.

«Русская весна стала самой важной страницей современной истории Крымского полуострова и всей страны. Но вместе с радостью воссоединения она принесла нам и горечь потерь. Мы всегда будем помнить тех, кто не стремился отсидеться за спинами товарищей. Они просто шли и защищали свои идеалы, свою правду и веру в ту страну, в которой мечтали жить. Защищали как на родном Крымском полуострове, так и за его пределами — в Донецке и Луганске, там, где была нужна помощь, — отметил Михаил Развожаев.

В Севастополе установлен закладной камень добровольцам, погибшим за Русский мир

Красный гранитный камень установлен на месте, где в будущем бойцы самообороны планируют поставить монумент севастопольцам, погибшим во время активных боев на территории Луганска и Донецка.

Мы много лет мечтали увековечить память о ребятах. Даже камень изготовили, но он хранился на складе пока об этой идее не узнал Михаил Владимирович Развжаев и меньше чем за месяц вопрос был решён.  За что вся самооборона благодарна губернатору, — сказал один из организаторов движения самообороны Евгений Репенков. 

В Севастополе установлен закладной камень добровольцам, погибшим за Русский мир

Инициатором и спонсором установки закладного камня выступила региональная общественная организация «Самооборона «Севастополь без фашизма».

В Севастополе установлен закладной камень добровольцам, погибшим за Русский мир

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе установлен закладной камень добровольцам, погибшим за Русский мир

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