В Севастополе утвердили порядок размещения в бюллетенях для голосования наименований избирательных объединений
Опубликовал: КрымPRESS
в Севастополь
13:48 29.07.2024
выборы в Крыму и в Севастополе 2024-07-29
Соответствующая жеребьевка прошла 26 июля 2024 года в Севастопольской городской избирательной комиссии.
Очередность вскрытия конвертов с номерами соблюдалась в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации избирательных объединений Министерством юстиции Российской Федерации и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю.
В этот же день на 22-ом заседании члены Севгоризбиркома утвердили следующий порядок размещения в бюллетене для голосования наименований и эмблем избирательных объединений, участвующих в выборах в Законодательное Собрание города Севастополя:
- 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
- 2. Севастопольское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- 3. РО в Севастополе ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ
- 4. «Севастопольское городское отделение КПРФ»
- 5. Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР
- 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Севастополе
источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии
Просмотры: 12
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе
Комментарии для сайта Cackle