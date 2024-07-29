В Севастополе утвердили порядок размещения в бюллетенях для голосования наименований избирательных объединений

Очередность вскрытия конвертов с номерами соблюдалась в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации избирательных объединений Министерством юстиции Российской Федерации и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю.

В этот же день на 22-ом заседании члены Севгоризбиркома утвердили следующий порядок размещения в бюллетене для голосования наименований и эмблем избирательных объединений, участвующих в выборах в Законодательное Собрание города Севастополя:

1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2. Севастопольское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. РО в Севастополе ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ

4. «Севастопольское городское отделение КПРФ»

5. Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР

6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Севастополе

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии