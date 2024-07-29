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В Севастополе утвердили порядок размещения в бюллетенях для голосования наименований избирательных объединений

В Севастополе утвердили порядок размещения в бюллетенях для голосования наименований избирательных объединений

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:48 29.07.2024

На выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва определился порядок размещения в бюллетенях для голосования по городскому избирательному округу наименований и эмблем избирательных объединений, участвующих в выборах будущего состава регионального парламента.

Соответствующая жеребьевка прошла 26 июля 2024 года в Севастопольской городской избирательной комиссии.

Очередность вскрытия конвертов с номерами соблюдалась в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации избирательных объединений Министерством юстиции Российской Федерации и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю.

В этот же день на 22-ом заседании члены Севгоризбиркома утвердили следующий порядок размещения в бюллетене для голосования наименований и эмблем избирательных объединений, участвующих в выборах в Законодательное Собрание города Севастополя:

  • 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
  • 2. Севастопольское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  • 3. РО в Севастополе ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ
  • 4. «Севастопольское городское отделение КПРФ»
  • 5. Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР
  • 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Севастополе
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источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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