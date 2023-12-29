В Севастополе утвердили территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024 год

Правительство Севастополя утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов.

В целом стоимость территориальной программы бесплатной медицинской помощи на 2024 год составляет 11 млрд 99,3 млн рублей, из них из средств бюджета Севастополя – 3 млрд 342,6 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

В первую очередь средства предусмотрены на скорую медицинскую помощь.

Также выделяется сумма на медицинскую помощь в амбулаторных условиях – это 363,9 млн рублей, на специализированную помощь в условиях дневного стационара – 15,6 млн рублей», — добавил директор департамента.

На обеспечение льготных категорий граждан лекарствами выделяется 1 млрд 231,7 млн рублей.

За счёт средств обязательного медицинского страхования предусмотрено 8 млрд 647,7 млн рублей. На скорую медицинскую помощь – 497,3 млн рублей, а также первичную медико-санитарную помощь – 3 264,9 млн рублей, специализированную (включая высокотехнологичную) – 3 659,7 млн рублей, и в рамках дневного стационара – в размере 987,3 млн рублей, — подчеркивает Виталий Денисов.

На 2025 год стоимость программы составит 12 млрд 338,2 млн рублей, а на 2026-й – 10 млрд 740,6 млн рублей.

Также в ходе заседания выделили дополнительное финансирование медицинской помощи в рамках ОМС – 328 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя