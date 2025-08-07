Прямо сейчас:
В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через речку Чёрная
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе утверждены наименования более 30 остановок общественного транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:48 07.08.2025

На заседании межведомственной топонимической комиссии обсудили вопрос присвоения наименований новым и переименования существующих остановок общественного транспорта. Цель работы — упорядочить систему навигации для пассажиров, обеспечить логичную и географически обоснованную идентификацию остановок. В ходе заседания обсудили наименование 37 остановок.

Мы постарались подойти к вопросам нейтрально и взвешенно — называть остановки по географическим или общественно значимым ориентирам. Это нужно и для жителей, и для гостей города. Ряд предложений требует дополнительного обсуждения с жителями и администрациями районов. Важно, чтобы каждое наименование было понятным, оправданным и не создавало путаницы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова.

Так, поддержку получило предложение о присвоении наименований по ближайшим географическим ориентирам — например, «Гаражный кооператив Восточный», «Интернационалист» в Андреевке, «улица Озерная» в селе Осипенко, «улица Сельская» на Монастырском шоссе, «Садовое товарищество Виктория» в Балаклаве и другие.

Особое внимание уделено остановкам в районе академии хореографии на улице Капитанская. Остановку, где рядом также расположен памятник «Погибшим в Гражданской войне», предложили назвать «Набережная Примирения», но решение было отложено для дополнительного обсуждения. Участники комиссии отметили, что термин «Примирение» в контексте истории вызывает споры и требует взвешенного подхода, с учетом развития прилегающих территорий, – уточнил Максим Жукалов.

Также были отложены предложения по наименованию остановок в районе Столетовского проспекта, где рядом будет располагаться сквер, название которому также рассматривалось комиссией и было отложено.

Многие решения приняты с учетом мнения севастопольцев. Например, в селе Дальнее остановку «ВИР» (устаревшая аббревиатура от «Всероссийский институт растениеводства») переименуют в «Поворот на с. Дальнее» — именно так ее называют местные жители. Аналогично, в Черемушках остановки перенесены к Орлиновской больнице, и теперь их наименование будет связано с этим объектом, – пояснил и. о. заместителя губернатора.

Теперь предстоит обновить информационные табло, схемы маршрутов и цифровые карты. Горожане уже в ближайшее время начнут видеть новые названия на остановках Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

