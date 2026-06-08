В Севастополе увеличили вознаграждение приемным семьям-попечителям пожилых людей. Хорошо увеличили

В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города, прошедшее под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Как рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, постановлением предлагается «увеличить вознаграждение приемной семье, которое будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, до 27 093 рублей».

По состоянию на сегодня такая выплата в месяц составляет 8 629 рублей… Конечно, это реально не та сумма, которая может позволить компенсировать расходы на содержание таких людей, – отметила Сулягина.

По ее мнению, новая мера поддержки позволит уравнять выплаты с теми приемными семьями, которые берут к себе несовершеннолетнего ребенка.

По словам Сулягиной, на сегодняшний день в Севастополе меру поддержки за попечительство над пожилым человеком получает всего одна приемная семья, отметила Сулягина.

Я так понимаю, желающие есть, но средства не позволяют нормально, адекватно ухаживать. Предлагается поддержать важную меру, – подчеркнул губернатор Развожаев.

источник: РИА Новости Крым