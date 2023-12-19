В Севастополе в 2023 году 267 индивидуальных предпринимателей получили пособия в связи с материнством

В текущем году 267 жителей Севастополя получили пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет добровольной уплаты взносов в Социальный фонд России.

Уплата страховых взносов дает гражданам право на выплаты по больничному листу, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2023 году севастопольцам, обратившимся за компенсацией утраченного заработка в период болезни или в связи с рождением ребенка, выплатили 8,8 миллиона рублей. Основная часть из этих средств, а именно 8 миллионов рублей, направлена на выплату пособий по материнству и детству. В добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством могут вступить представители таких профессий, как адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Страховые взносы необходимо внести заранее за календарный год, предшествующий году наступления страхового случая. Например, чтобы иметь возможность в 2024 году получать страховое обеспечение, заплатить страховые взносы в размере 5 652 рубля 22 коп. нужно не позднее 31 декабря 2023 года.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю