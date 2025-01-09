В Севастополе в 2024 году ввели в эксплуатацию 22 объекта капитального строительства

В ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя обсудили итоги реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Так, в этом году кассовое исполнение по федеральной целевой программе 99,11%.

Также за прошлый год ввели 22 объекта капитального строительства, два из них – с опережением графика. Среди самых крупных объектов – 8-й этап трассы Таврида, Мартыновский канализационный коллектор, пожарное депо в селе Павловка на 4 выезда, физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса.

Строительство объектов завершено, осталось подготовить объекты к запуску в эксплуатацию. Просьба максимально быстро все оформить, чтобы не затягивался процесс и поскорее приступить к эксплуатации этих объектов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Бюджет города в 2024 году исполнен на 97,5% – это 75,7 млрд рублей из планируемых 77,7 млрд. Финансирование всех первоочередных социально значимых расходов выполнены в полном объеме. Национальные проекты в прошлом году профинансированы на 99,9%.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя