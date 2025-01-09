Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе в 2024 году ввели в эксплуатацию 22 объекта капитального строительства
актуально в республике
В Севастополе в 2024 году ввели в эксплуатацию 22 объекта капитального строительства
фото: pxhere.com

В Севастополе в 2024 году ввели в эксплуатацию 22 объекта капитального строительства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:00 09.01.2025

В ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя обсудили итоги реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Так, в этом году кассовое исполнение по федеральной целевой программе 99,11%.

Также за прошлый год ввели 22 объекта капитального строительства, два из них – с опережением графика. Среди самых крупных объектов – 8-й этап трассы Таврида, Мартыновский канализационный коллектор, пожарное депо в селе Павловка на 4 выезда, физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса.

Строительство объектов завершено, осталось подготовить объекты к запуску в эксплуатацию. Просьба максимально быстро все оформить, чтобы не затягивался процесс и поскорее приступить к эксплуатации этих объектов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. 

Бюджет города в 2024 году исполнен на 97,5% – это 75,7 млрд рублей из планируемых 77,7 млрд. Финансирование всех первоочередных социально значимых расходов выполнены в полном объеме. Национальные проекты в прошлом году профинансированы на 99,9%.

Узнайте больше:  В Севастополе завершили часть работ по капремонту набережной Приморского бульвара

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: строительство в Крыму

строительство в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x