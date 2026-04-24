В Севастополе в 2025 году родилось на 131 ребёнка больше, чем в 2024 году. Говорят — меры поддержки помогли

Севастополю удалось достичь высоких показателей рождаемости благодаря мерам поддержки, на которые только в 2025 году было направлено 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в правительстве региона. Накануне директор департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин сообщил, что в Южном федеральном округе суммарный коэффициент рождаемости (СКР) за прошедший год вырос только в Севастополе, регион уже достиг целевых значений нацпроекта «Семья» по данному параметру. Рост СКР для третьих и последующих детей также отмечается только в Севастополе и Крыму, хотя в целом в ЮФО ниже общероссийского. Галкин также высоко оценил региональную программу Севастополя по повышению рождаемости.

В 2025 году на социальную поддержку семей с детьми правительство Севастополя направило 2 млрд руб. По итогам 2025 года наблюдается позитивная ситуация с рождаемостью: в регионе родилось на 131 ребенка больше, чем в 2024 году, — ответили в правительстве на вопрос ТАСС о том, как удалось добиться высокого СКР.

Представитель правительства уточнила, что по итогам года показатель составил 1,076 при плановом показателе 0,998. При этом суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей составил 0,195 при плановом значении 0,1750. Число многодетных семей увеличилось на 390 — к началу 2026 года в 6 127 семьях воспитывался 19 591 ребенок.

Данная статистика говорит об эффективности государственной поддержки семей, принявших решение родить третьего или последующего ребенка, — подчеркнула она.

Меры поддержки

По данным регионального правительства, в Севастополе в 2025 году разработаны и воплощены региональные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение» в составе нацпроекта «Семья». Их финансирование составило 983,8 млн рублей, в том числе 563,5 млн из федеральных средств. Региональная программа повышения рождаемости действует до 2030 года, в нее включены меры по репродуктивному здоровью, доабортное консультирование, государственная поддержка при рождении и воспитании детей, пропаганда семейных ценностей.

Уточняется, что также в Севастополе направлено 194,2 млн рублей на мероприятия федеральной программы, называемой «демографическое меню». За первый год реализации ее мерами воспользовались более 3 тыс. семей.

Добавляется, что как мера поддержки в Севастополе с 2025 года действует прокат детских вещей — например, можно арендовать кроватку, коляску, видеоняню и еще около 20 дорогостоящих позиций. За первый год услугой воспользовались 1,2 тыс. семей. Социальные няни помогли 39 семьям, 29 беременных студенток получили специальные выплаты (в декабре 2025 года их размер был увеличен до 200 тыс. рублей).

Кроме того, отметили в правительстве, решением губернатора Севастополя в сентябре 2025 года детям до 18 лет была предоставлена единовременная выплата 5 тыс. рублей — ее получили 81 тыс. детей.

источник: ТАСС

