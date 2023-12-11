В Севастополе в этом году рекордное количество детей-сирот обеспечены квартирами

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев 11 декабря вручил ключи от новых квартир ещё десяти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По словам главы города, всего в этом году обладателями новых квартир станут 89 детей-сирот. Это количество стало рекордным для Севастополя.

Сегодня у нас радостное событие: ещё десять ребят получили ключи от квартир в новом доме. В прошлом году своё жильё получили 72 человека, и это был наибольший для нашего города результат, начиная с 2016 года. А в этом году, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы смогли обеспечить жильём 89 человек. Я уже побывал в новом доме, там уютно, чисто. Радуюсь за всех вас — Новый год вы сможете встретить в своих новых квартирах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Глава города поручил и.о. заместителя губернатора Павлу Иено помочь новым жильцам оперативно заключить с ресурсоснабжающими предприятиями договоры на оказание коммунальных услуг.

Многоквартирный дом на Лабораторном шоссе, 33-Б построила компания «Специализированный застройщик жилого комплекса «Новый» (группа компаний АльфаГруппИнвест), в ноябре он был введён в эксплуатацию. Рядом с домом обустроены детская и спортивная площадки.

В рамках реализации государственной программы города Севастополя «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Севастополя, с застройщиком был заключен государственный контракт на приобретение квартир в строящемся доме.

Для обеспечения жильём незащищённых слоёв населения Правительство Севастополе ведёт работу по нескольким направлением: это приобретение квартир в строящихся домах, выделение жилищных сертификатов, ремонт квартир из городского жилфонда, долевое участие Правительства Севастополе в строительстве многоквартирных домов и строительство жилья полностью за средства города. Комплексный подход позволил существенно сократить очередь на получение квартир в Севастополе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя