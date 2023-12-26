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В Севастополе в филиале фонда «Защитники Отечества» подвели итоги года и провели утренник для детей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в филиале фонда «Защитники Отечества» подвели итоги года и провели утренник для детей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:16 26.12.2023

Севастопольский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» подвёл итоги года. Руководитель филиала Елена Анисимова отметила, что за время работы – с 1 июня 2023 года – поступило свыше трёх тысяч обращений.

Это как личные, так и обращения по телефону горячей линии. Более половины из них имеют уже положительные решения, остальные находятся в работе. В числе частых вопросов – помощь в оформлении удостоверений, получение мер соцподдержки, медицинское сопровождение, оказание психологической и юридической помощи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя филиала.

На сегодняшний день в филиале фонда «Защитники Отечества» трудятся 37 социальных координаторов. С первого дня работы здесь также ведут приём специалисты профильных ведомств и организаций.

Это выездные окна МФЦ, специалисты Социального фонда, Центра занятости. Регулярно подопечных принимают юристы и адвокаты. Приём ведут и представители прокуратуры, как гражданской, так и военной. Это тоже помогает и ускоряет процесс оказания всесторонней помощи, — отмечает Елена Анисимова. 

Главной задачей фонда на сегодня остаётся комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому подопечному, к каждому защитнику Отечества. Поддерживаем их словом и делом, чтобы никто из них не остался без заботы и внимания, — отмечает руководитель фонда.

Кроме того, в филиале фонда прошёл новогодний утренник для детей погибших участников специальной военной операции. Для них подготовили насыщенную программу с участием главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Ребята водили хоровод вокруг наряженной ёлки, читали стихи, отгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Также детям вручили сладкие подарки и билеты на спектакль.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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