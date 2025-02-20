В Севастополе в Малой академии наук состоялась встреча с чемпионом мира по шахматам

В Малой академии наук представлен широкий спектр кружков и секций дополнительного образования, но шахматы для нас остаются одним из очень важных направлений. Мы благодарны Сергею Александровичу Карякину за то, что он нашел возможность встретиться с юными шахматистами Севастополя, пообщаться с ними и дать сеанс одновременной игры. Малая академия наук – отличная площадка для такого события. Сегодняшняя встреча дала импульс росту и распространению шахматного движения в Севастополе. Сергей Карякин – прекрасный наставник для наших юных шахматистов. Детей вдохновляют встречи с выдающимися людьми, и я надеюсь, что в дальнейшем такие интересные встречи мы сможем проводить чаще, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора Российской Федерации Екатерину Алтабаеву.

Встреча прошла в формате «Открытый микрофон». Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин поделился историей своего спортивного пути.

Свой путь в шахматах я начал в 5,5 лет, научил меня играть папа. Поначалу шахматы были в моей жизни в качестве хобби, и никто не мог представить, что я стану чемпионом мира, однако, медленно, но верно, я удостоился этого звания. Я начал интересоваться шахматами, попросил родителей отдать меня в секцию во Дворец Пионеров, ну а затем пошли первые успехи: я стал чемпионом Европы до 10 лет, чемпионом мира до 12 лет, и потом перешел во взрослую лигу. Для достижения успеха в шахматах главное — желание, готовность вкладывать свое время, силы и энергию. Я уверен, что веру в себя терять не нужно, нужно использовать свой шанс и биться до конца. Дети с головой уходят в процесс во время игры, что их невозможно оторвать, и это очень радует, ведь это развитие шахматного движения в Севастополе. Севастополь для меня практически родной город, я участвовал здесь в турнирах, будучи ребенком, и очень надеюсь, что в городе будут проводиться больше мероприятий по шахматам, – сообщил Сергей Карякин.