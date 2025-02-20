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В Севастополе в Малой академии наук состоялась встреча с чемпионом мира по шахматам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в Малой академии наук состоялась встреча с чемпионом мира по шахматам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:55 20.02.2025

В Малой академии наук Севастополя прошла встреча с Сергеем Карякиным, чемпионом мира по быстрым шахматам, и Екатериной Алтабаевой, сенатором Российской Федерации. Среди гостей мероприятия – молодые шахматисты, в том числе воспитанники Малой академии наук, представители Правительства, Законодательного собрания Севастополя и департамента образования и науки.

В Малой академии наук представлен широкий спектр кружков и секций дополнительного образования, но шахматы для нас остаются одним из очень важных направлений. Мы  благодарны Сергею Александровичу Карякину за то, что он нашел возможность встретиться с юными шахматистами Севастополя, пообщаться с ними и дать сеанс одновременной игры. Малая академия наук – отличная площадка для такого события. Сегодняшняя встреча дала импульс росту и распространению шахматного движения в Севастополе. Сергей Карякин – прекрасный наставник для наших юных шахматистов. Детей вдохновляют встречи с выдающимися людьми, и я надеюсь, что в дальнейшем такие интересные встречи мы сможем проводить чаще, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора Российской Федерации Екатерину Алтабаеву.

Встреча прошла в формате «Открытый микрофон». Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин поделился историей своего спортивного пути.

Свой путь в шахматах я начал в 5,5 лет, научил меня играть папа. Поначалу шахматы были в моей жизни в качестве хобби, и никто не мог представить, что я стану чемпионом мира, однако, медленно, но верно, я удостоился этого звания. Я начал интересоваться шахматами, попросил родителей отдать меня в секцию во Дворец Пионеров, ну а затем пошли первые успехи: я стал чемпионом Европы до 10 лет, чемпионом мира до 12 лет, и потом перешел во взрослую лигу. Для достижения успеха в шахматах главное — желание, готовность вкладывать свое время, силы и энергию. Я уверен, что веру в себя терять не нужно, нужно использовать свой шанс и биться до конца. Дети с головой уходят в процесс во время игры, что их невозможно оторвать, и это очень радует, ведь это развитие шахматного движения в Севастополе. Севастополь для меня практически родной город, я участвовал здесь в турнирах, будучи ребенком, и очень надеюсь, что в городе будут проводиться больше мероприятий по шахматам, – сообщил Сергей Карякин.

Для почетного гостя также провели экскурсию по Малой академии наук, а потом состоялся сеанс одновременной игры Сергея Карякина с 22 обучающимися Малой академии наук.

У нас воспитываются около 80 молодых шахматистов. Очень важно научить ребят мыслить глубоко, заставить думать, анализировать и искать пути решения в ходе игры. Я верю в светлое будущее наших шахматистов, и полагаю, что многое у них получится, но главное, безусловно, мотивация, внутреннее желание играть, познавать особенности игры и выигрывать. Сеанс одновременной игры — мероприятие довольно сложное, ребятам очень важно соблюдать все правила, чтобы иметь возможность проявить себя достойным образом, – рассказал педагог дополнительного образования отделения «Шахматы» Александр Губа.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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