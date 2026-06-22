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В Севастополе горела квартира: из дома эвакуировали 11 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА, Комсомольская правда Крым

В Севастополе в ночь на понедельник горела квартира: из дома эвакуировали 11 человек

Опубликовал: news-parser в События 13:46 22.06.2026

В ночь на понедельник, 22 июня, в Севастополе горела квартира, из дома эвакуировали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС. Инцидент произошел 23.03 на улице Колобова. В одном из домов на улице Колобова загорелась квартира, расположенная на шестом этаже. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелись вещи и диван. Пожар удалось потушить за 15 минут. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. Однако пожар вызвал сильное задымление.

Из соседних квартир эвакуировали 11 человек, в том числе двоих детей, – говорится в сообщении.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.

источник: Комсомольская правда Крым

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