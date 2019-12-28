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В Севастополе в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы пассажирских катеров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы пассажирских катеров

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 9:31 28.12.2019

В новогоднюю ночь в Севастополе планируется выделение дополнительных рейсов пассажирских катеров на линии «Город-Северная».

С расписанием движения катеров портового флота можно ознакомиться на официальном сайте ГУП ГС «Севастопольский морской порт», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также 1 января 2020 года:

  • на линии «Город-Северная» с 05:00 до 13:00 будет работать 2 катера;
  • на линии «Радиогорка-Артбухта» с 06:30 до 13:00 будет работать 1 катер;
  • работу парома планируется начать с 10:30 от Северной стороны.

С 13:00 на всех линиях катера будут работать в полном объеме согласно расписанию выходного дня.

В Севастополе в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы пассажирских катеров

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