В Севастополе в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы пассажирских катеров

В новогоднюю ночь в Севастополе планируется выделение дополнительных рейсов пассажирских катеров на линии «Город-Северная».

С расписанием движения катеров портового флота можно ознакомиться на официальном сайте ГУП ГС «Севастопольский морской порт», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также 1 января 2020 года:

на линии «Город-Северная» с 05:00 до 13:00 будет работать 2 катера;

на линии «Радиогорка-Артбухта» с 06:30 до 13:00 будет работать 1 катер;

работу парома планируется начать с 10:30 от Северной стороны.

С 13:00 на всех линиях катера будут работать в полном объеме согласно расписанию выходного дня.