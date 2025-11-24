В Севастополе в очередной раз эвакуировали учеников гимназии №24

В Севастополе утром в понедельник эвакуировали учеников и персонал гимназии №24, причина – анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.

