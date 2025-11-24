В Севастополе в очередной раз эвакуировали учеников гимназии №24

Прямо сейчас:
24.11.2025

В Севастополе утром в понедельник эвакуировали учеников и персонал гимназии №24, причина – анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.

Аналогичная ситуация, напомним, произошла в пятницу, 21 ноября. Детей вывели из здания, его проверили силовики. Сигнал оказался ложным.

источник: РИА Новости Крым 

