В Севастополе в полиции оказалась цыганка, которая обманом похитила золотое кольцо у прохожей

«Порчу» сняли, кольцо украли: классическая история о том, как из-за «магического» ритуала девушка лишилась ювелирного украшения.
К 21-летней барышне, которая сидела на лавке в одном из городских скверов, подошла 51-летняя представительница цыганской народности и, чтобы завязать разговор, попросила сигарету. Получив отказ, она продолжила диалог и стала убедительно рассказывать девушке о том, что на нее навели страшную «порчу», которую нужно сейчас же снять.
Попав под влияние незнакомки, молодая особа поверила в выдуманную историю и согласилась на «магический» ритуал. После проведения «очистительного обряда» в качестве благодарности она перевела на банковский счет женщины 300 рублей. Такую сумму «гадалка» посчитала весьма скромной за свою услугу, поэтому решила обманом завладеть золотым кольцом, которое приметила на пальце своей жертвы.
Для этого она настояла на необходимости проведения еще одного обряда, для чего попросила девушку снять золотое украшение и положить его на свою ладонь, а затем поднять голову вверх и прочесть заклинание. Пока барышня «очищала» свою ауру, ведунья схватила кольцо и бросилась бежать.
Обманутая девушка догнала ее и потребовала вернуть ювелирное изделие. Но мошенница не растерялась и в очередной раз задурила ей голову, уверяя, что на кольце лежит страшное проклятие, и когда она его снимет, то ценную вещь обязательно вернет. После этого злоумышленница благополучно отправилась в ломбард и заложила украденное кольцо, выручив за него 6 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Когда потерпевшая осознала, что ее все-таки обманули, то обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району установили и задержали аферистку. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Свою вину ведунья признала. Она выкупила кольцо из ломбарда и вернула законной хозяйке.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, сотрудниками полиции в отношении фигурантки составлен административный материал по ст. 19.15.1 КоАП РФ «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации». За нарушение миграционного законодательства грозит от двух до трех тысяч рублей.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
