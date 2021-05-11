В Севастополе в праздничных мероприятиях приняли участие порядка 50 тысяч человек

Итоги праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, подвели на аппаратном совещании в Правительстве Севастополя. Всего с середины апреля в городе прошло более 150 мероприятий.

Традиционно в преддверии Дня Победы состоялось торжественное захоронение останков защитников и освободителей Севастополя 1941–1944 гг. на Мемориальном кладбище советских воинов в пос. Дергачи. В ходе церемонии были преданы земле останки 277 бойцов. Среди мероприятий были и те, которые состоялись впервые. Так, например, 8 мая на Константиновской батарее прошел Первый Константиновский морской исторический фестиваль, участниками которого стали более 1000 человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

Также впервые в Севастополе 9 мая прошла патриотическая акция «Эскадра памяти». В акватории Севастопольской бухты в кильватерном строю прошли 78 плавательных средств. Судна пронесли на бортах имена и изображения судов и кораблей, погибших в годы войны.

Кроме того, с 1 по 10 мая жители и гости города могли стать посетителями летнего кинотеатра на Матросском бульваре. Там проходили показы художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, а также выступления творческих музыкальных коллективов.

В сам праздничный день, 9 мая, мероприятия были организованы по всему Севастополю. После завершения парада Победы на Приморском бульваре можно было принять участие в патриотической танцевальной акции «Рио-Рита — радость Победы», а на площади Ушакова – поучаствовать в Городском конкурсе чтецов «Войны победная строка». Также в течение всего праздничного дня на трех площадках можно было попробовать полевую кухню.

Завершился День Победы праздничным концертом, участие в котором приняли все творческие коллективы Севастополя, а также народный артист России Олег Газманов. После концерта прогремел салют, посмотреть на который пришли более 20 тысяч человек.

Отметим, что по поручению губернатора Михаила Развожаева на период праздничных мероприятий, с 1 по 10 мая, в городе было организовано дежурство оперативного штаба.

Для обеспечения охраны правопорядка было задействовано более 400 человек и 42 единицы техники. По итогам мероприятий грубых нарушений правопорядка не допущено, преступлений не зафиксировано, – говорит и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В торжественном собрании, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, приняло участие 207 ветеранов, в Параде Победы — 180 ветеранов.

Всего мероприятия ко Дню Победы в Севастополе посетили более 50 тысяч человек.