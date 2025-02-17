В Севастополе в прошлом году средствами реабилитации обеспечили 406 детей с инвалидностью

В 2024 году Отделение Социального фонда по Севастополю выдало семьям 32 995 технических изделий реабилитации на общую сумму свыше 27,7 млн рублей.

Социальный фонд бесплатно предоставляет детям с инвалидностью технические средства реабилитации, рекомендованные им в индивидуальной программе реабилитации. Это могут быть самые разные изделия, облегчающие повседневную жизнь: коляски, протезы, трости и костыли, ортопедическая обувь и приспособления для одевания или захвата предметов, устройства для чтения, слуховые аппараты, — рассказала управляющий Отделением СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

С 2025 года получить средство реабилитации можно двумя способами: подать заявку в Отделение СФР по Севастополю и дождаться обеспечения нужным изделием в натуральном виде либо оформить электронный сертификат и им оплатить выбранное средство.

Семьи, у которых есть сертификат на материнский капитал, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью. Это помогает родителям компенсировать расходы на специализированные товары, включая функциональные кресла, подъемники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильные дисплеи.

Более подробную консультацию о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью можно получить в едином контакт-центре взаимодействия с гражданами по номеру: 8-800-100-00-01. Звонок с мобильного или стационарного телефонов бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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