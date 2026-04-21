В Севастополе в рамках гастрономического фестиваля презентовали историческое блюдо

В рамках гастрономического фестиваля «Севастопольские сезоны» представлено очередное историческое блюдо. Ресторан-участник презентовал известный в дореволюционном Севастополе рецепт «Соль-сисоль».

Чем севастопольская кухня отличается от крымской и от южной в целом? Слово, которым можно охарактеризовать севастопольскую кухню, — «благородная». Так исторически сложилось, что Севастополь — город благородного происхождения, содержания и стиля. Гастрономия Севастополя — городская кухня с офицерской интеллигентной эстетикой. Мы очень уважительно относимся к этой истории, но при этом используем новые технологии для переосмысления рецептов, взятых нами в печатных источниках конца XIX — начала XX веков, — совладелец ресторана-участника «Севастопольские сезоны» Матильда Штукатурова.

«Соль-сисоль» подавалось в ресторане одной из первых гостиниц Севастополя «Кистъ» вплоть до самого конца ее существования. В XIX веке «Кистъ» считалась лучшей гостиницей в Севастополе и одной из лучших в Российской империи. В ней останавливались известные личности того периода, такие как Лев Толстой, Константин Станиславский, Антон Чехов, Федор Шаляпин, Александр Вертинский и другие. Все они наверняка хоть раз обедали «Соль-сисоль».

Презентация воссозданного «Соль-сисоль» прошла на федеральном уровне в ноябре 2025 года в Москве в рамках проекта «ПроЕду по России», который инициирован Федеральным агентством стратегических инициатив. Во время презентации блюдо получило высокие отзывы от ведущих представителей гастрономической индустрии страны. После такого успеха ресторан-участник «Севастопольских сезонов» принял решение включить это историческое блюдо в свое фестивальное меню, чтобы каждый житель смог его попробовать.

