В Севастополе в суд ушло дело участницы орггруппы, у которой изъято более 60 г «соли», предназначенной для сбыта
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе в суд ушло дело участницы орггруппы, у которой изъято более 60 г «соли» для сбыта

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:11 18.11.2025

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы.

Она обвиняется по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). По версии следствия, женщина в августе 2025 года вступила в сговор с неустановленными лицами, которые занимались сбытом наркотиков в интернет-магазине. С помощью мессенджера «Телеграм» она получила от сообщников сведения о местонахождении крупной партии наркотического средства «клефедрон» общей массой более 62 граммов. Наркотик был расфасован в 49 свертков. Обвиняемая собиралась поместить их в тайники-«закладки» для розничного сбыта покупателям в Севастополе. Взяв с собой половину свертков, 19 сентября 2025 года она вышла из дома и направилась оборудовать тайники, однако сотрудники полиции задержали ее. Весь объем наркотического средства, который был при ней, а также хранился по месту проживания, изъят, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

Прокуратура района направила уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении сообщников женщины выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

