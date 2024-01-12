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В Севастополе, в связи с ухудшением погодных условий, городские службы работают в усиленном режиме
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе, в связи с ухудшением погодных условий, городские службы работают в усиленном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:13 12.01.2024

Сегодня в Севастополе — ухудшение погодных условий. Реалии дня: мокрый снег, мороз, сильный ветер. Температура воздуха ночью и днём составит «минус» 1-6 С. Во второй половине дня ожидается понижение температуры, заморозки. На дорогах возможен гололёд.

Коммунальные службы города находятся в полной готовности, «Севавтодор» задействовал 20 единиц специальной дорожной техники для распределения противогололёдного материала и уборки снега. В случае ухудшения погодных условий количество техники будет увеличено, мониторинг ведётся круглосуточно, — сообщили в правительстве Севастополя.

Коммунальные службы задействовали 26 единиц техники, заготовлено более 900 тонн противогололёдной смеси.

Главное управление МЧС России по г. Севастополю предупреждает, что при сильном ветре, дожде и мокром снеге лучше воздержаться от пеших перемещений и автомобильных поездок. В ветреную погоду нельзя находиться у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах и обрывистых берегах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей. Не ставьте автомобили под деревьями и без необходимости не выходите из дома.

Во избежание аварийных ситуаций «Севавтодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на летней резине, быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.

Государственные управляющие компании:

УК «Гагаринского района – 1»
+7 (978) 876-85-24

УК «Гагаринского района – 2»
+7 (8692) 22-75-55

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УК «Управляющая компания»
+7 (978) 607-05-53
+7 (8692) 22-99-25

УК «Центр»
+7 (978) 141-80-35

УК «Инкерман»
+7 (978) 876-85-24

УК «Север»
+7 (978) 986-31-01
+7 (8692) 71-46-81

УК «Стрелецкая бухта»
+7 (978) 876-85-24

УК «Нахимовского района»
+7 (978) 573-87-77

УК «Балаклавского района»
+7 (978) 199-19-23

ГБУ «Госжилфонд»
+7 (978) 607-05-53

ГУПС «Севтеплоэнерго»
+7 (800) 777-00-19

Центральная аварийно-диспетчерская служба
+7 (8692) 54-54-19
+7 (8692) 54-54-73

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона)
+7 (8692) 71-43-82
+7 (8692) 71-46-19

Частные управляющие компании:

УК «Шик»
+7 (978) 097-73-03 – круглосуточно

УК «Афина»
+7 (8692) 77-85-86 – круглосуточно

УК «Дукс»
+7 (978) 876-85-24

УК «Севдомсервис»
+7 (978) 918-07-07

УК «Управдом»
+7 (978) 586-20-06

УК «Универсал Сервис»
+7 (978) 300-90-70

УК «Карбон сервис»
+7 (978) 907-95-01

ГУК «Севастополь»
+7 (978) 586-75-98

УК «СЕВРЭП»
+7 (978) 778-69-37

ООО «СМС»
+7 (978) 300-90-70

ООО «Престиж»
+7 (978) 300-90-70

УК «Мой Дом»
+7 (978) 044-01-37

УК «Маяк»
+7 (978) 821-72-38

УК «Жилкоммунсервис»
+7 (978) 935-42-36
+7 (8692) 88-53-49

УК «Жилищные технологии»
+7 (978) 505-07-77

УК «Интеруют»
+7 (978) 001-29-12

«Евро-дом»
+7 (978) 300-90-70

УК «Уютный Дом»
+7 (978) 713-12-21 – круглосуточно

УК «Площадь»
+7 (978) 512-20-20 — круглосуточно

УК «Газтехсеть»
+7 (978) 047-77-43

ГУПС «Водоканал»
+7 (8692) 54-42-68
+7 (8692) 54-47-80

ГБУ «Горсвет»
+7 (8692) 777-800

ООО «Севастопольэнерго»
+7 (800) 733-33-10

ФГУП «102 ПЭС»
+7 (8692) 54-19-81
+7 (8692) 54-46-66

Газовая служба – 104.

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