В Севастополе ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин муниципального образования»

В четырех муниципалитетах города 35 участникам и инвалидам войны было присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования». Событие состоялось по поручению Президента России Владимира Путина, направленного на поддержку и признание заслуг участников Великой Отечественной войны.

В торжественной обстановке первые знаки «Почетный гражданин Гагаринского муниципального округа» были вручены трем ветеранам, остальные шесть наград были переданы родственникам ветеранов. Это Быков Иван Ильич,Горелов Василий Георгиевич,Даньшин Даниил Константинович,Музыченко Надежда Степановна,Вознюк Василий Тимофеевич,Владимирова Валентина Григорьевна,Соловьева Надежда Николаевна,Гоштовт Галина Львовна,Емельянов Анатолий Сергеевич.

Мы должны помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни и здоровье за нашу свободу. Эти награды – символ нашей благодарности и уважения к их подвигу. Такое звание присуждается впервые в Гагаринском районе, и это очень знаковое для нас событие. Оно посвящено нашим заслуженным людям, ветеранам, участникам боевых действий Великой Отечественной войны, которые сражались за наше мирное небо. Благодаря этим людям мы живем сегодня. Они восстанавливали наш город, развивали наш Гагаринский район. И мы обязаны отдать дань уважения и почтения за то, что они сделали, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя исполняющего обязанности главы Гагаринского муниципалитета Юрия Иванченко.

В числе удостоенных почетного звания – участник Великой Отечественной войны Даньшин Даниил Константинович. Он воевал на Центральном и Восточном фронтах. После Победы работал на Центральном телеграфе, а затем служил в пограничных войсках Тихоокеанского и Западного пограничных округов.

Рад дожить до этого момента. Рад встрече с вами. Благодарю вас за Россию. Трудитесь на благо нашей великой страны, – сказал Даниил Константинович.

В ближайшее время знаки «Почетного гражданина» будут вручены еще в трех муниципалитетах города. Главы районов поздравят ветеранов, которым нелегко посетить торжественное мероприятие, на дому.

Всего на сегодняшний день в Севастополе проживает 36 участников Великой Отечественной войны. Среди них – Латоха Михаил Степанович, которому почетное звание было присвоено в 2020 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя