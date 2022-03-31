В Севастополе виноградари, пчеловоды, рыболовы и производители пищевой промышленности получат субсидии

Правительство Севастополя одобрило пакет мер по поддержке сельхозпроизводителей. Речь идет о предоставлении субсидий виноградарям, пчеловодам, рыболовам и производителям пищевой промышленности.

Сегодня мы приняли пакет очень важных мер поддержки для сельхозпроизводителей. Всегда говорил, что нужно гордиться местными товарами. Гордиться людьми, которые на земле и в море занимаются производством. Вина с защищённым географическим наименованием «Севастополь» уже нашли своих почитателей во многих регионах России. Пчеловодам ещё только предстоит пройти этот путь. Бренд «Сделано в Севастополе» нужно раскручивать, поэтому нашим аграриям нужна поддержка. Субсидирование отрасли в сложившихся экономических условиях очень поможет предприятиям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2022 году предусмотрена сумма 30 млн рублей. Принятый правовой акт позволит предоставлять субсидии в виде грантов на развитие материально-технической базы кооперативов. Кроме этого, принят порядок предоставления субсидий в виде гранта «Агростартап» для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. На оказание поддержки фермерам в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 5 млн рублей.

Субсидии будут выделены виноградарям на частичную компенсацию затрат на развитие дела в области виноградарства и виноделия. В государственной программе «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» на 2022 год предусмотрена сумма 245, 6 млн рублей. В Севастополе осуществляют деятельность 37 предприятий, занимающихся виноградарством, 8 предприятий — виноделием. На получение государственной поддержки рассчитывают более 19 предприятий.

Кроме того, утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие пчеловодства. В этом году размер субсидий пчеловодам составит 0,3 млн рублей.

На возмещение части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки в этом году бюджетом города Севастополя предусмотрено 9,5 млн рублей. Еще 3,4 млн рублей будут выделены на развитие аквакультуры.