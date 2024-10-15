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В Севастополе владелец пункта выдачи заказов маркетплейса пытался сбывать марихуану в крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:53 15.10.2024

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю поступила оперативная информация о том, что 45-летний предприниматель занимается незаконным сбытом наркотиков.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полученные сведения нашли своё подтверждение. Полицейские установили, что руководитель одного из пунктов выдачи заказов популярного интернет-магазина приобрёл бесконтактным способом у неустановленных лиц партию марихуаны и хранил в подсобном помещении для последующего сбыта. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили полимерный пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения, имеющее характерный запах. Также у подозреваемого изъяты электронные весы высокой точности, мобильный телефон и более 190 тысяч рублей наличными, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Исследованием установлено, что содержимым пакета является марихуана общей массой более 600 граммов, что является крупным размером. Пытаясь избежать привлечения за покушение на сбыт наркотиков, мужчина безуспешно пытался убедить правоохранителей, что приобрёл и хранил изъятый у него нелегальный товар для личного употребления.

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В настоящее время следователями следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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УМВД России в Севастополе

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