В Севастополе вынесли приговор по делу причинения ущерба при ремонте летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка»

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора государственного бюджетного учреждения культуры г. Севастополя «Андреевский дворец культуры».

Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). Установлено, что в период с мая по сентябрь 2020 года директор учреждения превысил должностные полномочия при осуществлении ремонта летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», вследствие чего произошло повреждение отдельных элементов объекта культурного наследия регионального значения «Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства», в границах которого она находится, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Летняя эстрада с 2018 года закреплена за ГБУК г. Севастополя «Андреевский дворец культуры» на праве оперативного управления.

В 2019 году на основании заключенных учреждением государственных контрактов разработано два пакета проектно-сметной документации зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба в рамках капитального ремонта здания эстрады. Однако в нарушение требований законодательства об объектах культурного наследия народов Российской Федерации указанные контракты не содержали обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта, согласованных с Севнаследием.

Несмотря на это в июле 2020 года, достоверно зная, что разработанная проектно-сметная документация не соответствует требованиям законодательства, руководитель ГБУК г. Севастополя «Андреевский дворец культуры» заключил от имени учреждения договор на выполнение капитального ремонта на ее основании.

В ходе осуществления работ на месте площадки, находившейся непосредственно перед зданием летней эстрады «Ракушка», подрядчиком выстроены объекты капитального строительства высотой около четырех и двух метров: аппаратная будка и амфитеатр, а также установлены стойки (фермы) для аппаратуры. В связи с тем, что возведение данных строений противоречило требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия и привело к нарушению подлинного облика бульвара, в сентябре 2020 года выполнение капитального ремонта было приостановлено. В последующем указанные сооружения демонтированы.

Таким образом, бюджету города причинен ущерб в размере более 25,5 млн рублей.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по материалам прокуратуры г. Севастополя и УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено Севастопольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

Нахимовский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города назначил виновному к отбывания наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем гражданский иск Правительства Севастополя о взыскании с виновного свыше 25,5 млн рублей в счет компенсации причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя