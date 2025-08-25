Прямо сейчас:
В Севастополе возбудили дело по факту гибели девушки-пассажира мотоцикла на автодороге «Ялта — Севастополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:37 25.08.2025

Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вчера в 19 часов 00 минут на 72 км автодороги «Ялта-Севастополь» 26-летний водитель автомобиля Porsche на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, под управлением 31-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе прямо, от чего произошло столкновение транспортных средств. В результате дорожной аварии мотоциклист и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.  Несмотря на экстренно оказанную медицинскую помощь спасти потерпевшую не удалось, от полученных тяжёлых повреждений она скончалась, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 2 122

