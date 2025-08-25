В Севастополе возбудили дело по факту гибели девушки-пассажира мотоцикла на автодороге «Ялта — Севастополь»

Вчера в 19 часов 00 минут на 72 км автодороги «Ялта-Севастополь» 26-летний водитель автомобиля Porsche на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, под управлением 31-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе прямо, от чего произошло столкновение транспортных средств. В результате дорожной аварии мотоциклист и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу. Несмотря на экстренно оказанную медицинскую помощь спасти потерпевшую не удалось, от полученных тяжёлых повреждений она скончалась, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.