В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в вандализме подростка

Установлено, что 15-летний школьник решил в свободное время подзаработать на карманные расходы. Для этого он нашел вакансию и пошел с 19-летним другом раскладывать листовки по почтовым ящикам.
Зайдя в очередной подъезд, подросток увидел, что все ящики заполнены, и для его рекламной продукции попросту нет места. Любой другой развернулся бы и пошел дальше, но наш герой слишком ответственно подошел к своей работе, поэтому начал вытаскивать «лишнюю бумагу» из ящиков, чтобы поместить туда свои флаеры.
В этот момент мимо проходил один из жильцов дома и грубо потребовал прекратить их действия. Конечно же, ребята обиделись и после слов: «Мы что, терпилы?», младший из них при помощи молотка в отместку разбил домофон в этом доме и в соседнем, причинив ущерб на сумму 51 тысяча рублей, — озвучили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Сотрудники ОПДН ОМВД России по Ленинскому району оперативно установили виновника, состоящего на профилактическом учёте за самовольные уходы из дома, кражи и умышленное повреждение чужого имущества. В отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
