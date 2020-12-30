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В Севастополе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей

В Севастополе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:56 30.12.2020

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев руководством фирмы, оказывающей инженерные услуги (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что в нарушение требований Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации и государственных гарантий на получение оплаты труда должностные лица из числа руководства фирмы, зная о задолженности и имея реальную возможность ее погасить, в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года полностью не выплачивали заработную работникам. В результате чего перед сотрудниками образовалась задолженность на общую сумму более 1,4 млн. рублей. Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки, — сообщили в региональном управлении Следкома.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан и возмещению причиненного им ущерба.

Напомним, ответственность за невыплату заработной платы предусмотрена статьей 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Если работодатель не выплачивает работнику в полном объеме на протяжении двух месяцев или в частичном объеме в течение трех месяцев заработную плату, уголовное законодательство рассматривает это как преступление.

В Севастополе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей

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