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Новости Республики

В Севастополе возбуждено уголовное дело о продаже немаркированных ювелирных изделий на сумму более 6,5 миллионов рублей

Опубликовал: news-parser в Происшествия 17:55 10.07.2026

В производстве дознавателя отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району находится уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В ходе дознания установлено, что 65-летняя владелец ювелирного магазина закупила для последующей продажи золотые украшения, которые в соответствии с российским законодательством должна была зарегистрировать в государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов, камней и изделий из них. Однако, женщина решила нарушить установленную процедуру и попытаться продать немаркированные изделия.

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Указанная схема всплыла в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и г. Севастополю, которые изъяли из магазина 159 золотых украшений на сумму более 6,5 миллионов рублей, выставленных для продажи без необходимой маркировки.

Собранные материалы были переданы в ОМВД России по Гагаринскому району, где в отношении владелицы магазина отделом дознания возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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