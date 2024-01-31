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В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке
Фото: Следком

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:24 31.01.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ГУПС «УК «Гагаринского района-2» в Севастополе своих обязанностей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в июне 2023 года управляющая компания получила заключение технической экспертизы о наличии критических дефектов карусели, установленной на детской площадке по ул. Александра Косарева, которая находилась у них на содержании, с рекомендациями произвести ее демонтаж. Вместе с тем уполномоченные лица должных мер не предприняли, мер безопасности не обеспечили. В результате в сентябре во время катания на карусели второклассник получил перелом ноги со смещением, причинивший его здоровью тяжкий вред. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, — сообщили в Следственном комитете.

Следователи проводят необходимые судебные экспертизы, также выполняются следственные действия по установлению обстоятельств совершенного против безопасности несовершеннолетних преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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