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В Севастополе возобновили работы по реставрации здания Художественного музея им. М. П. Крошицкого

В Севастополе возобновили работы по реставрации здания Художественного музея им. М. П. Крошицкого

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 13.07.2021

В Севастополе возобновили работы по реставрации объекта культурного наследия – здания Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого. Ситуацию на объекте в 2020 году взял под личный контроль губернатор Михаил Развожаев после того, как подрядная организация допустила нарушение сроков выполнения работ.

В декабре прошлого года был заключен контракт с новым подрядчиком, имеющим лицензию и опыт в реставрации объектов культурного наследия, – фирмой «Асгард». С предыдущим подрядчиком — компанией «ГУАР» — заключено мировое соглашение, в рамках которого он отказался от авторских прав на научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. Сегодня новый подрядчик приступил к работам, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В ходе ремонта объекта культурного наследия предусмотрены реставрация фасада лицевой и дворовой частей здания, восстановление лестниц, дверных и оконных проемов, люстр, усиление дверных проемов, капитальный ремонт кровли, устройство инженерных сетей.

В Севастополе возобновили работы по реставрации здания Художественного музея им. М. П. Крошицкого В Севастополе возобновили работы по реставрации здания Художественного музея им. М. П. Крошицкого

Сейчас новым подрядчиком проводится оценка выполненных работ, чтобы исключить брак и недочёты, после чего будет выдано заключение. В случае нарушений работы будут переделываться, возмещение затрат будет производиться предыдущим подрядчиком. В 2022 году объект будет введён в эксплуатацию и передан галерее для размещения здесь экспонатов, — отмечает директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Срок окончания работ по контракту – декабрь 2021 года. Цена контракта – порядка 175 млн рублей.

Работы по контракту включают полную замену крыши, замену всех инженерных коммуникаций внутренних, перекрытий, штукатурные работы и восстановление мраморной лестницы. В таких работах важны нюансы и важно сохранить те вещи, которые были до нас, – рассказал генеральный директор компании «Асгард» Игорь Анацкий.

Напомним, на время реставрационных работ экспонаты музея представлены в кинотеатре «Москва».

В Севастополе возобновили работы по реставрации здания Художественного музея им. М. П. Крошицкого

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