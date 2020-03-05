В Севастополе возобновлено строительство многоквартирного дома для реабилитированных

В Севастополе многоквартирный дом для реабилитированных граждан возводят на улице Комбрига Потапова, 35. Определен новый подрядчик, который обязуется завершить все работы к концу текущего года.

Стоит задача в этом году достроить дом и выдать людям квартиры. Работы ведутся в полную силу, на объекте трудятся порядка 50 человек. Сейчас завершаются монолитные работы. Идет устройство инженерных сетей, как внутренних, так и наружных. Выполняются работы по устройству внутренних перегородок, устройству вентиляционных систем, армирование технического этажа, бетонирование лестниц, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Начался также монтаж окон, кладка внутренних стен здания.

СПРАВКА: многоквартирный дом для граждан из числа депортированных народов был заложен еще при Украине в 2007 году, но в 2010 году строительство было заморожено. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией дом строится по Федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Девятиэтажный дом будет включать 99 квартир: 63 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 18 трехкомнатных.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя