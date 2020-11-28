В Севастополе впервые на полуострове применили новую систему освещения пешеходного перехода

Безопаснее стал регулируемый пешеходный переход в Севастополе, на перекрестке улиц Героев Севастополя и Брестская (у школы № 6). Здесь установили световые элементы, дублирующие сигнал светофора на тротуаре. Как уточнили в «Севастопольском Автодоре», мероприятие проведено по инициативе регионального управления ГИБДД.

Светодиодная плитка установлена непосредственно перед пешеходным переходом и запрограммирована на синхронную работу со светофором. Цель — обеспечить безопасность движения пешеходов, предотвратить случайный выход пешеходов на проезжую часть на красный сигнал светофора, — рассказали специалиста Автодора.

Если инновация приведет к уменьшению нарушений правил дорожного движения и понравится жителям Севастополя, то планируется рассмотреть вопрос ее применения в местах наибольшей интенсивности движения пешеходов и у образовательных учреждений.