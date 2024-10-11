В Севастополе вручили награды работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Второе воскресенье октября в России — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В преддверии праздника губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил награды сотрудникам отрасли — виноградарям, виноделам, агрономам, пекарям, инженерам, технологам, мастерам, руководителям городских предприятий. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы Татьяна Лобач и Дмитрий Белик.
В Севастополе растет и развивается средний и малый бизнес, много людей занимаются фермерством, разводят животных, строят пасеки, выращивают натуральные фрукты, овощи, ягоды, мидии и устрицы.
Я часто и с большим удовольствием приезжаю на севастопольские предприятия. Всегда приятно видеть людей, которые с таким теплом и любовью относятся к своей работе. Это счастливые люди: когда ты производишь продукцию, которая так востребована людьми, ты не можешь быть несчастлив. Все, что делается в Севастополе — делается с любовью, начиная от самой вкусной клубники и замечательного хлеба и заканчивая самым, на мой взгляд, лучшим вином в нашей стране, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.
Он отметил, что государство и Правительство Севастополя поддерживают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За десять лет объем господдержки превысил 3 млрд рублей. Эти средства были направлены на развитие винодельческой отрасли и рыбохозяйственного комплекса, на закладку садов, на гранты, на модернизацию и обновление сельхозтехники, на строительство теплиц. В этом году господдержку на общую сумму почти 700 млн рублей получили десятки компаний — от фермерских хозяйств до крупнейших налогоплательщиков региона.
Ожидается, что по итогу этого года средняя численность работников, занятых в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, производстве пищевых продуктов и напитков составит 4,5 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом — это рост почти на 1000 человек.
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. Именно вы — те люди, благодаря которым на наших столах есть хлеб и вино, рыба и мясо, фрукты и овощи. Не знаю ни одного человека, который был бы равнодушен к нашим севастопольским продуктам. И сегодня мы благодарим всех ветеранов отрасли, всех сотрудников и молодых специалистов, — отмечает Татьяна Лобач.
Особенный подъем сегодня испытывает винная отрасль. На конец сентября севастопольские предприятия произвели 22,8 млн бутылок вина и игристого — это почти на 40% выше аналогичного периода прошлого года. Реализовано 16,5 млн бутылок — это на 34 % выше аналогичного периода 2023 года. Севастопольские вина завоевывают медали на различных конкурсах.
Когда приезжаю в Москву — всегда привожу знакомым и близким севастопольские вина, и каждый раз все восхищаются их высоким качеством. Такой же восторг вызывают севастопольские фрукты, овощи, рыба, мясо, хлеб. За созданием каждого продукта стоит труд множества людей, которые неизменно доказывают: Севастополь — лучший! Низкий вам поклон, — обратился к присутствующим Дмитрий Белик.
Сегодня в фойе кинотеатра «Россия» расположились две тематические фотовыставки. Проект «АПК Севастополя в лицах» включил более 300 архивных черно-белых и 240 современных фотографий работников предприятий агропромышленного комплекса, видовые фото и пейзажи. Также были представлены 110 снимков, которые участвуют в конкурсе семейной фотографии «Севастопольская лоза – 2024». Конкурс проводил департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, его участниками стали 70 детей от 6 до 12 лет — учащиеся шести сельских школ. Итоги конкурса будут подведены 15 октября, авторы лучших работ получат памятные призы.
Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии города Севастополя» вручено Андреевой Оксане Валерьевне — инженеру-технологу хлебозавода № 1 ООО «Царь хлеб».
Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:
- Щур Светлана Васильевна — виноградарь отделения № 2 ООО «Качинский+»
- Шорохова Ирина Ивановна — мастер цеха розлива ООО «Инкерманский завод марочных вин»
Благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:
- Анисимовой Светлане Алексеевне — овощеводу ООО «Севагросоюз»
- Бондаренко Галине Анатольевне — виноградарю отделения № 2 ООО «Качинский+»
- Бортулёвой Валентине Владимировне — виноградарю отделения № 2 ООО «Качинский+»
- Венедиктовой Наталье Николаевне — индивидуальному предпринимателю
- Герасимчуку Владимиру Юрьевичу — обработчику виноматериалов и вина 3 разряда ООО «Инкерманский завод марочных вин»
- Зубко-Безреброй Марии Николаевне — инженеру-технологу хлебобулочного цеха ООО «Царь хлеб»
- Киселёвой Елене Александровне — виноградарю отделения № 2 ООО «Качинский+»
- Кичигину Александру Владимировичу — инженеру-механику по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Инкерманский завод марочных вин»
- Корнееву Михаилу Ивановичу — начальнику цехов розлива ООО «Инкерманский завод марочных вин»
- Телегиной Светлане Васильевне — инженеру по контролю качества готовой продукции ООО «Инкерманский завод марочных вин»
- Хроменкову Тимофею Владимировичу — старшему технологу цеха столовых вин ООО «Инкерманский завод марочных вин»
- Шиману Василию Олеговичу — начальнику цеха вторичного виноделия ООО «Инкерманский завод марочных вин»
Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя награждены:
- Буренков Анатолий Владимирович — старший виноградарь ООО «Легадо»
- Гацоев Константин Валерьевич — директор ООО «Качинский+»
- Демченко Сергей Владимирович — мастер виноделов цеха первичного виноделия ООО «Агрофирма «Золотая Балка»
- Козловская Ольга Михайловна — оформитель готовой продукции ГУП города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»
- Костинян Ирина Александровна — пекарь 5 разряда хлебобулочного цеха ООО «Царь хлеб»
- Семериков Иван Владимирович — мастер виноделов цеха первичного виноделия ООО «Агрофирма «Золотая Балка»
- Синяков Евгений Владимирович — обработчик виноматериалов цеха первичного виноделия ГУП города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»
- Степовенко Виктор Витальевич — агроном крестьянского (фермерского) хозяйства «Чоргун»
Медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены:
- Акчурин Рэм Алексеевич — директор ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина»
- Карпенко Елена Викторовна — агроном питомниководческой бригады ООО «Качинский +»
- Костенко Елена Васильевна — генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка»
- Поглазова Людмила Николаевна — начальник цеха первичного виноделия ГУП «АО СВЗ»
- Ткачук Игорь Васильевич — административный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка»
- Шимчук Лариса Петровна — генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин»
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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