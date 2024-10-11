В Севастополе вручили награды работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Второе воскресенье октября в России — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В преддверии праздника губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил награды сотрудникам отрасли — виноградарям, виноделам, агрономам, пекарям, инженерам, технологам, мастерам, руководителям городских предприятий. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы Татьяна Лобач и Дмитрий Белик.

В Севастополе растет и развивается средний и малый бизнес, много людей занимаются фермерством, разводят животных, строят пасеки, выращивают натуральные фрукты, овощи, ягоды, мидии и устрицы.

Я часто и с большим удовольствием приезжаю на севастопольские предприятия. Всегда приятно видеть людей, которые с таким теплом и любовью относятся к своей работе. Это счастливые люди: когда ты производишь продукцию, которая так востребована людьми, ты не можешь быть несчастлив. Все, что делается в Севастополе — делается с любовью, начиная от самой вкусной клубники и замечательного хлеба и заканчивая самым, на мой взгляд, лучшим вином в нашей стране, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Он отметил, что государство и Правительство Севастополя поддерживают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За десять лет объем господдержки превысил 3 млрд рублей. Эти средства были направлены на развитие винодельческой отрасли и рыбохозяйственного комплекса, на закладку садов, на гранты, на модернизацию и обновление сельхозтехники, на строительство теплиц. В этом году господдержку на общую сумму почти 700 млн рублей получили десятки компаний — от фермерских хозяйств до крупнейших налогоплательщиков региона.

Ожидается, что по итогу этого года средняя численность работников, занятых в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, производстве пищевых продуктов и напитков составит 4,5 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом — это рост почти на 1000 человек.

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. Именно вы — те люди, благодаря которым на наших столах есть хлеб и вино, рыба и мясо, фрукты и овощи. Не знаю ни одного человека, который был бы равнодушен к нашим севастопольским продуктам. И сегодня мы благодарим всех ветеранов отрасли, всех сотрудников и молодых специалистов, — отмечает Татьяна Лобач.

Особенный подъем сегодня испытывает винная отрасль. На конец сентября севастопольские предприятия произвели 22,8 млн бутылок вина и игристого — это почти на 40% выше аналогичного периода прошлого года. Реализовано 16,5 млн бутылок — это на 34 % выше аналогичного периода 2023 года. Севастопольские вина завоевывают медали на различных конкурсах. Когда приезжаю в Москву — всегда привожу знакомым и близким севастопольские вина, и каждый раз все восхищаются их высоким качеством. Такой же восторг вызывают севастопольские фрукты, овощи, рыба, мясо, хлеб. За созданием каждого продукта стоит труд множества людей, которые неизменно доказывают: Севастополь — лучший! Низкий вам поклон, — обратился к присутствующим Дмитрий Белик. Сегодня в фойе кинотеатра «Россия» расположились две тематические фотовыставки. Проект «АПК Севастополя в лицах» включил более 300 архивных черно-белых и 240 современных фотографий работников предприятий агропромышленного комплекса, видовые фото и пейзажи. Также были представлены 110 снимков, которые участвуют в конкурсе семейной фотографии «Севастопольская лоза – 2024». Конкурс проводил департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, его участниками стали 70 детей от 6 до 12 лет — учащиеся шести сельских школ. Итоги конкурса будут подведены 15 октября, авторы лучших работ получат памятные призы. Узнайте больше: Севастопольский государственный университет десятилетний юбилей Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии города Севастополя» вручено Андреевой Оксане Валерьевне — инженеру-технологу хлебозавода № 1 ООО «Царь хлеб». Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены: Щур Светлана Васильевна — виноградарь отделения № 2 ООО «Качинский+»

Шорохова Ирина Ивановна — мастер цеха розлива ООО «Инкерманский завод марочных вин» Благодарность Губернатора города Севастополя объявлена: Анисимовой Светлане Алексеевне — овощеводу ООО «Севагросоюз»

Бондаренко Галине Анатольевне — виноградарю отделения № 2 ООО «Качинский+»

Бортулёвой Валентине Владимировне — виноградарю отделения № 2 ООО «Качинский+»

Венедиктовой Наталье Николаевне — индивидуальному предпринимателю

Герасимчуку Владимиру Юрьевичу — обработчику виноматериалов и вина 3 разряда ООО «Инкерманский завод марочных вин»

Зубко-Безреброй Марии Николаевне — инженеру-технологу хлебобулочного цеха ООО «Царь хлеб»

Киселёвой Елене Александровне — виноградарю отделения № 2 ООО «Качинский+»

Кичигину Александру Владимировичу — инженеру-механику по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Инкерманский завод марочных вин»

Корнееву Михаилу Ивановичу — начальнику цехов розлива ООО «Инкерманский завод марочных вин»

Телегиной Светлане Васильевне — инженеру по контролю качества готовой продукции ООО «Инкерманский завод марочных вин»

Хроменкову Тимофею Владимировичу — старшему технологу цеха столовых вин ООО «Инкерманский завод марочных вин»

Шиману Василию Олеговичу — начальнику цеха вторичного виноделия ООО «Инкерманский завод марочных вин» Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя награждены: Буренков Анатолий Владимирович — старший виноградарь ООО «Легадо»

Гацоев Константин Валерьевич — директор ООО «Качинский+»

Демченко Сергей Владимирович — мастер виноделов цеха первичного виноделия ООО «Агрофирма «Золотая Балка»

Козловская Ольга Михайловна — оформитель готовой продукции ГУП города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»

Костинян Ирина Александровна — пекарь 5 разряда хлебобулочного цеха ООО «Царь хлеб»

Семериков Иван Владимирович — мастер виноделов цеха первичного виноделия ООО «Агрофирма «Золотая Балка»

Синяков Евгений Владимирович — обработчик виноматериалов цеха первичного виноделия ГУП города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»

Степовенко Виктор Витальевич — агроном крестьянского (фермерского) хозяйства «Чоргун» Медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены: Акчурин Рэм Алексеевич — директор ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина»

Карпенко Елена Викторовна — агроном питомниководческой бригады ООО «Качинский +»

Костенко Елена Васильевна — генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка»

Поглазова Людмила Николаевна — начальник цеха первичного виноделия ГУП «АО СВЗ»

Ткачук Игорь Васильевич — административный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка»

Шимчук Лариса Петровна — генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин» источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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