В Севастополе вся дорожная техника находится в состоянии готовности. Занепогодило...

В Севастополе ухудшение погоды в виде снега с дождем и пониженной температурой воздуха продержатся до конца недели.

По мере ухудшения дорожной обстановки спецтехника Севавтодора приступит к дежурству во всех районах города. В случае образования гололеда оперативно начнется обработка дорог противогололедным материалом. Многие автомобилисты уже сменили зимнюю резину на летнюю. Убедительно просим быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте в непогоду, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Контакты диспетчерской службы Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72 или +79785024239.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.