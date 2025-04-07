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В Севастополе вся дорожная техника находится в состоянии готовности. Занепогодило...
фото: pikist.com

В Севастополе вся дорожная техника находится в состоянии готовности. Занепогодило…

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:00 07.04.2025

В Севастополе ухудшение погоды в виде снега с дождем и пониженной температурой воздуха продержатся до конца недели.

По мере ухудшения дорожной обстановки спецтехника Севавтодора приступит к дежурству во всех районах города. В случае образования гололеда оперативно начнется обработка дорог противогололедным материалом. Многие автомобилисты уже сменили зимнюю резину на летнюю. Убедительно просим быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте в непогоду, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Контакты диспетчерской службы Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72 или +79785024239.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.

Государственные управляющие компании:

УК «Гагаринского района – 1»:   +7 (978) 876-85-24

УК «Гагаринского района – 2»:  +7 (8692) 22-75-55

УК «Управляющая компания»:  +7 (978) 607-05-53,  +7 (8692) 22-99-25

УК «Центр»: +7 (978) 141-80-35

УК «Инкерман»: +7 (978) 876-85-24

УК «Север»: +7 (978) 986-31-01,  +7 (8692) 71-46-81

УК «Стрелецкая бухта»: +7 (978) 876-85-24

УК «Нахимовского района»: +7 (978) 573-87-77

УК «Балаклавского района»: +7 (978) 199-19-23

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ГБУ «Госжилфонд»: +7 (978) 607-05-53

ГУПС «Севтеплоэнерго»: +7 (800) 777-00-19

Центральная аварийно-диспетчерская служба: +7 (8692) 54-54-19, +7 (8692) 54-54-73

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона): +7 (8692) 71-43-82,  +7 (8692) 71-46-19

Частные управляющие компании:

УК «Шик»: +7 (978) 097-73-03 — круглосуточно

УК «Афина»:  +7 (8692) 77-85-86 — круглосуточно

УК «Дукс»: +7 (978) 876-85-24

УК «Севдомсервис»: +7 (978) 918-07-07

УК «Управдом»: +7 (978) 586-20-06

УК «Универсал Сервис»: +7 (978) 300-90-70

УК «Карбон сервис»: +7 (978) 907-95-01

ГУК «Севастополь»: +7 (978) 586-75-98

УК «СЕВРЭП»: +7 (978) 778-69-37

ООО «СМС»: +7 (978) 300-90-70

ООО «Престиж»:  +7 (978) 300-90-70

УК «Мой Дом»: +7 (978) 044-01-37

УК «Маяк»: +7 (978) 821-72-38

УК «Жилкоммунсервис»:  +7 (978) 935-42-36, +7 (8692) 88-53-49

УК «Жилищные технологии»: +7 (978) 505-07-77

УК «Интеруют»:  +7 (978) 001-29-12

«Евро-дом»: +7 (978) 300-90-70

УК «Уютный Дом»: +7 (978) 713-12-21 — круглосуточно

УК «Площадь»: +7 (978) 512-20-20 — круглосуточно

УК «Газтехсеть»: +7 (978) 047-77-43

ГУПС «Водоканал»:  +7 (8692) 54-42-68, +7 (8692) 54-47-80

ГБУ «Горсвет»: +7 (8692) 777-800

ООО «Севастопольэнерго»:  +7 (800) 733-33-10

ФГУП «102 ПЭС»: +7 (8692) 54-19-81, +7 (8692) 54-46-66

Газовая служба – 104.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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