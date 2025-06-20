Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе введён запрет на посещение лесов — что здесь нужно знать
Новости Республики
В Севастополе введён запрет на посещение лесов - что здесь нужно знать
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе введён запрет на посещение лесов — что здесь нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:30 20.06.2025

С 19 июня на всей территории Севастопольского лесничества введен запрет на посещение лесов. Это связано с высоким риском возникновения пожаров. Соответствующее решение сегодня принято Департаментом природных ресурсов и экологии.

Начиная с сегодняшнего дня, отдых разрешен только в урочищах «Торопова Дача», «Аязьма», «Турецкая поляна», «Золотой пляж», «Ближний пляж», в местах отдыха «Алсу», «Узунджа», «Парк 35-летия Победы» и «III кордон».

Использование мангальных зон разрешено исключительно на территории мест отдыха Урочище «Торопова Дача», Урочище «Аязьма» и «Турецкая поляна».

Большая севастопольская тропа будет закрыта на период действия запрета — за исключением участка от Балаклавы до туристической стоянки «Аязьма» («Инжир»).

Проход через леса останется открытым для людей, которым необходимо добраться домой или на дачу.

Узнайте больше:  Севастополь благоустраивают: 2,5 тысячи цветов высадили в парке 60-летия СССР

Также ограничен въезд в леса. Исключение составляет служебный транспорт Севприроднадзора, Дирекции ООПТ и лесного хозяйства, Севастопольского лесничества, пожарных, оперативных служб, аварийно-спасательных формирований. Исключение — для тех, кто через лес проезжает домой, на дачу или на огород.

В период ограничений запрещено:

  • разведение открытого огня, разжигание мангалов, жаровен, электрических и газовых плит, примусов и тому подобных устройств, за исключением мест отдыха «Торопова дача», «Аязьма» и «Турецкая поляна»;
  • запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора;
  • устройство туристических стоянок, палаточных лагерей, оборудование мест отдыха.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.