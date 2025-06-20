В Севастополе введён запрет на посещение лесов — что здесь нужно знать

С 19 июня на всей территории Севастопольского лесничества введен запрет на посещение лесов. Это связано с высоким риском возникновения пожаров. Соответствующее решение сегодня принято Департаментом природных ресурсов и экологии.

С 19 июня на всей территории Севастопольского лесничества введен запрет на посещение лесов. Это связано с высоким риском возникновения пожаров. Соответствующее решение сегодня принято Департаментом природных ресурсов и экологии.

Начиная с сегодняшнего дня, отдых разрешен только в урочищах «Торопова Дача», «Аязьма», «Турецкая поляна», «Золотой пляж», «Ближний пляж», в местах отдыха «Алсу», «Узунджа», «Парк 35-летия Победы» и «III кордон».

Использование мангальных зон разрешено исключительно на территории мест отдыха Урочище «Торопова Дача», Урочище «Аязьма» и «Турецкая поляна».

Большая севастопольская тропа будет закрыта на период действия запрета — за исключением участка от Балаклавы до туристической стоянки «Аязьма» («Инжир»).

Проход через леса останется открытым для людей, которым необходимо добраться домой или на дачу.

Также ограничен въезд в леса. Исключение составляет служебный транспорт Севприроднадзора, Дирекции ООПТ и лесного хозяйства, Севастопольского лесничества, пожарных, оперативных служб, аварийно-спасательных формирований. Исключение — для тех, кто через лес проезжает домой, на дачу или на огород.

В период ограничений запрещено:

разведение открытого огня, разжигание мангалов, жаровен, электрических и газовых плит, примусов и тому подобных устройств, за исключением мест отдыха «Торопова дача», «Аязьма» и «Турецкая поляна»;

запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора;

устройство туристических стоянок, палаточных лагерей, оборудование мест отдыха.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

