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В Севастополе ввели в эксплуатацию часть объектов Мемориального комплекса «Исторический бульвар»

В Севастополе ввели в эксплуатацию часть объектов Мемориального комплекса «Исторический бульвар»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:20 04.03.2024

О том, что в Севастополе ввели в эксплуатацию четыре объекта Мемориального комплекса «Исторический бульвар», сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Специалисты «Единого заказчика» летом 2023 года успешно завершили строительные работы в музее И.Д. Папанина, туристическом информационном центре, складе сувенирной продукции и музее «Рубо-Тотлебена». В настоящее время по всем четырем объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию, – рассказали в пресс-службе компании.

Помимо этого, на объекте также частично благоустроена территория «Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя». Строители проложили новые тротуары, дорожки, установили скамейки и запустили наружное освещение.

В Севастополе ввели в эксплуатацию часть объектов Мемориального комплекса «Исторический бульвар» В Севастополе ввели в эксплуатацию часть объектов Мемориального комплекса «Исторический бульвар»

В пресс-службе «Единого заказчика» подчёркивают: последний раз реконструкция «Исторического бульвара» раз проводилась около 70 лет назад.

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Модернизация мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов «Исторический бульвар» началась еще в 2018 году. Однако подрядчик не справился с поставленными задачами и объект превратился в долгострой. С 2021 года проведение работ на объекте было передано публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

СПРАВКА:

«Исторический бульвар» — бульвар в Севастополе — комплексный памятник, посвященный подвигам защитников города в годы Крымской войны. В его составе — один из символов города — всемирно известная панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», а также другие мемориалы и памятники. По функциональному назначению объект является экспозиционно-музейным выставочным комплексом и выполняет функции образовательного, культурно-досугового и туристического центра.

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