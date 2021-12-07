В Севастополе выявили водителей, передвигающихся на авто, зарегистрированных на ушедших в мир иной

Госавтоинспекция в Севастополе продолжает выявлять автомобили, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника.

С начала года проведено 22 специальных мероприятия, во время которых задержано 40 таких транспортных средств. Водители данных автомобилей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяты для последующей утилизации, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция напоминает, что после смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство. Для регистрации такого транспортного средства необходимо обратиться в МРЭО ГИБДД и предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный непосредственно на того, кто ставит его на учет, так как старый перестал действовать с момента смерти собственника.

Согласно действующего законодательства, новые владельцы автомобилей обязаны сообщить в ГИБДД о необходимости изменить регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца. Сделать это нужно в течение 10 дней с момента покупки. В свою очередь родственники умершего собственника также обязаны обратиться в ГИБДД и прекратить учёт такого автомобиля. Но делают это не все и зачастую с корыстным умыслом: выписать водителям автомобилей, зарегистрированных на покойных, штрафы в автоматическом режиме невозможно, ведь постановления с камер фотовидеофиксации приходят на имя скончавшихся граждан.

Для выявления таких автомобилей сотрудники ГИБДД используют специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции, которое позволяет получить актуальную информацию от ЗАГСов о фактах смерти и другую оперативную информацию, которая может числиться за автомобилем. Если выясняется, что владелец умер, а данных о прекращении регистрации от его родственников не поступило, государственные регистрационные знаки транспортного средства объявят в розыск, как и водительское удостоверение.

Чтобы обнаружить таких нарушителей в потоке, Госавтоинспекция Севастополя проводит специальные рейды. Делается это не при помощи выборочной проверки, а целенаправленно, в том числе по информации с дорожных камер. При поступлении данных экипажи ДПС принимают меры к остановке таких автомобилей, проверке и проведению необходимых административных процедур.