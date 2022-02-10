В Севастополе вынесен обвинительный приговор за похищение человека с целью выкупа

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении троих местных жителей в совершении ими преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений).

Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что трое мужчин познакомились с коммерсантом из Симферополя, спустя время решили в составе организованной группы организовать его похищение с целью получения от родственников выкупа. Роли в преступной группе были четко распределены. На протяжении длительного времени подельники изучали образ жизни жертвы, маршруты его передвижения, вели наблюдение за местом жительства. Для реализации преступного плана сообщники приискали газобаллонный пневматический пистолет, наручники, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ. Ранним утром 9 апреля 2021 года, когда мужчина вышел гулять с собакой, около дома по ул. Ефремова города Севастополя подельники незаконно захватили его, насильно усадили в автомобиль и выдвинулись в сторону Симферополя, где планировали удерживать до получения выкупа. В салоне один из злоумышленников приставил к боку заложника пистолет, чтобы подавить сопротивление, — рассказали в Следственном комитете.

Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку их преступные планы были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части по обеспечению Госзащиты МВД России по Республике Крым. На участке автодороги в Балаклавском районе похитители были блокированы и задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Севастополя, крымского подразделения МВД, при силовой поддержке севастопольского спецподразделения СОБР Росгвардии. В результате спецоперации заложник был освобожден.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства совершенного преступления, собрана достаточная доказательственная база.

На основании совокупности собранных доказательств Севастопольский городской суд, назначил двум злоумышленникам наказание в виде 7 лет лишения свободы, третьему – 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также им назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы после отбывания основного вида наказания. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с виновных лиц компенсации морального вреда на общую сумму 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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