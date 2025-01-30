Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу: из незаконного оборота было изъято почти 1,5 кг наркотиков
Новости Республики
В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу: из незаконного оборота было изъято почти 1,5 кг наркотиков
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу: из незаконного оборота было изъято почти 1,5 кг наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:31 30.01.2025

Согласившись с позицией прокурора Ленинского района г. Севастополя, который поддержал государственное обвинение по уголовному делу, суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего жителя Республики Крым.

Мужчина признан виновным по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Установлено, что в июле 2023 года в Севастополе обвиняемый продал заранее подысканному покупателю крупную партию марихуаны за 690 тыс. рублей. Наркотическое средство для сбыта он приобрел у неустановленного лица, с которым накануне вступил в сговор в интернет-мессенджере. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану, а в ходе обыска в арендованной злоумышленником квартире в Симферополе обнаружили и другие наркотические средства, предназначенные для сбыта.

Узнайте больше:  В Севастополе вынесли приговор по делу о хищении денежных средств под видом долевого строительства дома

В общей сложности из незаконного оборота изъято почти 1,5 кг различных наркотиков.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Мужчина задержан и заключен под стражу.

Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: прокуратура Севастополя

прокуратура Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x