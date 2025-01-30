В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу: из незаконного оборота было изъято почти 1,5 кг наркотиков

Согласившись с позицией прокурора Ленинского района г. Севастополя, который поддержал государственное обвинение по уголовному делу, суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего жителя Республики Крым.

Мужчина признан виновным по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Установлено, что в июле 2023 года в Севастополе обвиняемый продал заранее подысканному покупателю крупную партию марихуаны за 690 тыс. рублей. Наркотическое средство для сбыта он приобрел у неустановленного лица, с которым накануне вступил в сговор в интернет-мессенджере. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану, а в ходе обыска в арендованной злоумышленником квартире в Симферополе обнаружили и другие наркотические средства, предназначенные для сбыта.

В общей сложности из незаконного оборота изъято почти 1,5 кг различных наркотиков.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Мужчина задержан и заключен под стражу.

Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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