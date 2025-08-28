Прямо сейчас:
В Севастополе вынесли приговор членам преступной группы — за организацию незаконного пребывания иностранцев

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:17 28.08.2025

Собранные следственными органами СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении четырех жителей Севастополя. Они признаны виновными в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2021 году 52-летний коммерсант организовал в Севастополе деятельность преступной группы по незаконной регистрации иностранных граждан. Он привлек трех местных жительниц, распределив между ними роли. Подельники подыскивали лиц из числа мигрантов, желающих незаконно на возмездной основе встать на учет, изготавливая фиктивные документы, которые потом передавались в территориальное подразделение по вопросам миграции. А с целью конспирации денежное вознаграждение принималось под видом оплаты консультационных и юридических услуг. Деятельность преступной группы была выявлена в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. 

С учетом ряда обстоятельств суд приговорил фигурантов к лишению свободы на различные сроки  — от 2 до 3 лет условно с испытательным сроком. Кроме того, организатор группы оштрафован на 200 тысяч рублей, а одна из его подельниц – на 100 тысяч рублей.

Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району, злоупотребившей должностными полномочиями при фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Судебное рассмотрение уголовного в отношении должностного лица продолжается.

источник: пресс-служба Главного следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

