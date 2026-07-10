В Севастополе вынесли приговор о государственной измене и незаконном хранении взрывного устройства

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя Владимира Зосича.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства).

Установлено, что в феврале 2025 года Зосич был завербован сотрудником СБУ и согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По указанию представителя украинской спецслужбы мужчина забрал из тайника на территории Севастополя мобильный телефон для ведения конспиративной переписки. После этого Зосич получил задание произвести визуальную разведку места дислокации военного объекта Российской Федерации.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность мужчины. В его квартире изъят мобильный телефон, посредством которого Зосич вел конспиративную переписку с сотрудником СБУ, и самодельное взрывное устройство, — сообщили в пресс-службе ведомства.