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В Севастополе вынесли приговор о государственной измене и незаконном хранении взрывного устройства
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе вынесли приговор о государственной измене и незаконном хранении взрывного устройства

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:54 10.07.2026

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя Владимира Зосича.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства).

Установлено, что в феврале 2025 года Зосич был завербован сотрудником СБУ и согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По указанию представителя украинской спецслужбы мужчина забрал из тайника на территории Севастополя мобильный телефон для ведения конспиративной переписки. После этого Зосич получил задание произвести визуальную разведку места дислокации военного объекта Российской Федерации.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность мужчины. В его квартире изъят мобильный телефон, посредством которого Зосич вел конспиративную переписку с сотрудником СБУ, и самодельное взрывное устройство, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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