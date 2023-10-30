В Севастополе вынесли приговор педофилу — «действовал» под видом врача. «Ушёл» на пожизненное лишение свободы

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 52-летнего мужчины. Он признан виновным по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

Установлено, что мужчина, ранее судимый за половые преступления, в том числе против детей, в июле 2022 года совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери своей знакомой. Для этого, представляясь врачом, злоумышленник пригласил девочку к себе домой под предлогом проведения оздоровительного массажа. Потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы. В связи с наличием судимостей за ранее совершенные преступления мужчина находился под административным надзором ОМВД России по Гагаринскому района г. Севастополя. После случившегося, в нарушение установленных в отношении него ограничений, злоумышленник скрылся с места проживания и был объявлен в розыск. В декабре 2022 года работники полиции установили его местонахождение в Краснодарском крае. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю. Севастопольский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также по приговору суда он обязан пройти принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании с осужденного в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя