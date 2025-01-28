В Севастополе вынесли приговор по делу о хищении денежных средств под видом долевого строительства дома

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы – граждан Российской Федерации 1977, 1976 и 1975 г.р.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорских проверок. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю.

Установлено, что осужденные с целью хищения денежных средств граждан под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Гавена, д. 7, создали жилищно-строительный кооператив «Дом у моря».

В период с апреля 2016 года по октябрь 2019 года соучастники организовали функционирование кооператива в офисах на территории Ленинского района г. Севастополя. Для привлечения пайщиков они размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов.

В результате им удалось ввести в заблуждение 19 жителей Севастополя, Владивостока, Москвы, Мурманска, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Московской областей, Республики Крым и других регионов. В общей сложности потерпевшие передали участникам организованной группы в качестве паевых взносов более 20 млн рублей.

В действительности злоумышленники не имели правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.

Кроме того, они же в период с июня 2016 по июнь 2017 года представили через 6 граждан – держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо ложные и недостоверные сведения об осуществлении строительства данного многоквартирного дома в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации. Обманув уполномоченных должностных лиц этих органов, они склонили их к перечислению материнского капитала на банковские счета ЖСК «Дом у моря» на сумму более 2,5 млн рублей.

Ранее эти же лица уже приговорены к лишению свободы за аналогичные действия в отношении 63 других потерпевших.

Теперь Ленинский районный суд г. Севастополя по совокупности всех преступлений назначил им окончательное наказание в виде лишения свободы на сроки 7 лет, 7 лет и 9 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением, и удовлетворил исковое заявление прокурора в интересах пенсионных органов. Арест, наложенный на автомобили и земельные участки соучастников, оставлен в силе.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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