В Севастополе вынесли приговор по делу о мошенничестве при регистрации права собственности на магазин

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины 1975 года рождения.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Судом установлено, что в 1998 году семейное предприятие построило и с этого времени использовало павильон-магазин в г. Инкермане. В 2012 году осужденный взял этот магазин в аренду. В силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств и ухудшения состояния здоровья учредители семейного предприятия не могли заняться его переоформлением в правовом поле Российской Федерации. В этой связи в июне 2018 года арендатор, используя подложные документы – договор о совместной деятельности 1997 года и акт приема передачи 1998 года, зарегистрировал право собственности на магазин на свое имя, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Единственным оставшимся в живых учредителем предприятия в настоящее время является пожилая женщина. Она узнала о регистрации магазина ее семьи на постороннее лицо при оформлении наследства. Действиями осужденного ей причинен ущерб в размере более 4 млн рублей.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя.

Ленинский районный суд г. Севастополя назначил виновному 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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