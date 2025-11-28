В Севастополе вынесли приговор по делу о взятках в городском бюро судебно-медицинской экспертизы

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы», двух санитаров и заведующего отделом – врача-судмедэксперта данного учреждения, в настоящее время отстраненного от должности.

Бывший начальник учреждения и заведующий отделом признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санитары осуждены по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Установлено, что санитары давали взятки руководству ГБУЗС «СГБ СМЭ» за разрешение выполнять посмертный макияж тел усопших за плату от их родственников. В период с января 2023 года по июль 2024 года бывший начальник бюро и заведующий отделом получили незаконные вознаграждения на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

Преступная деятельность указанных лиц выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке Росгвардии. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Ленинский районный суд г. Севастополя назначил бывшему начальнику ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы» наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 765 000 рублей. Заведующему отделом – врачу-судмедэксперту данного учреждения назначено лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 780 000 рублей. Также они лишены права заниматься определенной деятельностью в системе государственной службы, государственных и муниципальных учреждениях в течение 5 лет.

Кроме того, у них конфискованы в доход государства суммы полученных взяток.

Санитарам назначен штраф в размере 3,5 млн рублей каждому.

Арест, наложенный на имущество виновных, оставлен без изменений. Всего арестовано 5 земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, около 6,5 млн рублей, свыше 21,2 тыс. долларов США и несколько купюр других иностранных государств.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

