Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене. 16 лет лишения свободы…
Новости Республики
В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене. 16 лет лишения свободы...
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене. 16 лет лишения свободы…

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:00 21.03.2025

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Нины Тимошенко – 66-летней гражданки Российской Федерации, родившейся в Закарпатской области и длительное время проживавшей в г. Севастополе. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В суде установлено, что Тимошенко в сентябре 2022 года по собственной инициативе обратилась на «горячую линию» ГУР МОУ и предложила помощь Украине, направленную против безопасности Российской Федерации. В дальнейшем в октябре – ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации. Также она предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю выявили данный факт. Тимошенко была задержана и взята под стражу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

Узнайте больше:  Из Севастополя в Сочи теперь ходит автобус

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: прокуратура Севастополя

прокуратура Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x