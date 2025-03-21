В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене. 16 лет лишения свободы…

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Нины Тимошенко – 66-летней гражданки Российской Федерации, родившейся в Закарпатской области и длительное время проживавшей в г. Севастополе. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В суде установлено, что Тимошенко в сентябре 2022 года по собственной инициативе обратилась на «горячую линию» ГУР МОУ и предложила помощь Украине, направленную против безопасности Российской Федерации. В дальнейшем в октябре – ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации. Также она предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю выявили данный факт. Тимошенко была задержана и взята под стражу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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